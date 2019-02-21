كامل المنجد: آفاق جديدة من التعاون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي المهندس كامل المنجد أن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إلى جمهورية الهند، تأتي في إطار العلاقات التاريخية واستمرارا للتعاون المشترك بينهما، بما ينعكس إيجابا على البلدين والشعبين الصديقين.

وأشاد المهندس المنجد بما تشهده العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند من تنامي في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية، موضحا أن زيارة ولي العهد تعد مؤشرا إيجابيا وستتيح استثمارات الشركات السعودية في الهند، وستسهم في دخول الشركات السعودية التي تنوي أيضا الاستثمار في عدد من القطاعات.

وأشار إلى أن الهند عازمة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين السعوديين، معربا عن أمله في أن تقود الزيارة العلاقات بين الرياض ونيودلهي إلى آفاق جديدة من التعاون.