، من أسرة واحدة.. مصرع طفلة وإصابة 7 آخرين في حادث انقلاب بالباحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - باشرته 6 فِرَق إسعافية من الهلال وفرقة صحة.. إصابة خطيرة و5 متوسطة

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 7 آخرون من أسرة واحدة بإصابات متعددة تنوعت بين الخفيفة والمتوسطة والخطيرة، في حادث انقلاب وانيت وقع فجر اليوم في محافظة العقيق بالباحة.

وصرّح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني قائلاً: ورد بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر على الرقم الموحد 997 عن حادث انقلاب وانيت بالموقع، من قِبَل مخفر الشرطة بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة في تمام الساعة 5:15 فجر اليوم الخميس 16/ 6/ 1440هـ.

وأضاف: تم توجيه ست فِرَق إسعافية من الهلال الأحمر، وفرقة من الصحة للموقع حسب البلاغ الوارد للعمليات بوجود عدد من الإصابات بالموقع.

وتابع: عند وصول أول فرقة، اتضح وجود ثمان إصابات من عائلة واحدة، وتم فرز الإصابات بالموقع، وكانت إحدى الإصابات خطيرة وتم التعامل معها إسعافياً بالموقع، وبعد ذلك تم نقلها للمستشفى، وخمس إصابات متوسطة، وإصابة بسيطة، وحالة وفاة لطفلة، وتم التعامل مع الإصابات ونقلها لمستشفى العقيق.