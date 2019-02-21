، "مختصون بالزراعة" يرصدون أدوية منتهية الصلاحية وأطباء بلا ترخيص بالقنفذة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد زيارات مفاجئة على 9 صيدليات وعيادة بيطرية

رصد مختصون بقسم الثروة الحيوانية في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أدوية منتهية الصلاحية، وبعض الأدوية واللقاحات التي تُستخدم كجرعات، ووجود أطباء يعملون بدون تراخيص مزاولة المهنة، وسوء النظافة في بعض الصيدليات البيطرية بمحافظة القنفذة، وقد تم تطبيق الأنظمة والتعليمات حيالها بالرفع بالإنذارات والمخالفات.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أنه تم الوقوف على ٩ صيدليات وعيادة بيطرية بمحافظة القنفذة؛ من خلال تنفيذ جولات رقابية وزيارات مفاجئة على المنشآت البيطرية؛ استمراراً للحملة التفتيشية على المنشآت البيطرية.

من جانب آخر، قام الفريق البيطري بجولات كشفية ميدانية من إدارة الزراعة والثروة الحيوانية، بالتعاون مع المكاتب؛ للوقوف على أهم الأمراض الحيوانية والمعوقات والتوعية والإرشاد في الصحة الحيوانية والمنشآت البيطرية لدى المكاتب في منطقة مكة المكرمة ومربي الثروة الحيوانية.

وزار مكتبَ الوزارة بمحافظة القنفذة فريقٌ بيطري قام بتشخيص حيوانات مع الفريق البيطري بمكتب القنفذة والمساعدة في تشخيص الأمراض وإعطاء المربين الإرشاد البيطري اللازم.