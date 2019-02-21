بالصور: عادل الجبير يفتتح مبنى سفارة المملكة في نيودلهي

افتتح وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، اليوم (الأربعاء)، المقرّ الجديد لسفارة المملكة لدى جمهورية الهند في نيودلهي. وشارك الجبير في حفل الافتتاح وزيرة الخارجية الهندية سوشما سوراج، وعدد من المسؤولين الدبلوماسيين.

ويأتي افتتاح مبنى السفارة الجديد متزامنا مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي استغرقت يومين، ضمن جولة آسيوية شملت باكستان فالهند ثم الصين.

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