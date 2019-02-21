العقاري يوضح إمكانية الحصول على دعم لشراء أرض سكنية

أكد الصندوق العقاري أن القرض العقاري”التمويل المدعوم” لا يشمل شراء أرض.

وكان أحد المواطنين وجه سؤالا إلى ” الصندوق” عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيه : “هل أستطيع أخذ الدعم لشراء أرض سكنية ؟”.

ورد الصندوق قائلا: “نودّ التنويه بأن القرض العقاري “التمويل المدعوم” لا يشمل شراء أرض و يمكنك الاستفادة من خيار ” شراء وحدة سكنيّة ” في حال لم تكن تملك أرض”.