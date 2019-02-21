أكد الصندوق العقاري أن القرض العقاري”التمويل المدعوم” لا يشمل شراء أرض.
وكان أحد المواطنين وجه سؤالا إلى ” الصندوق” عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيه : “هل أستطيع أخذ الدعم لشراء أرض سكنية ؟”.
ورد الصندوق قائلا: “نودّ التنويه بأن القرض العقاري “التمويل المدعوم” لا يشمل شراء أرض و يمكنك الاستفادة من خيار ” شراء وحدة سكنيّة ” في حال لم تكن تملك أرض”.
كانت هذه تفاصيل خبر العقاري يوضح إمكانية الحصول على دعم لشراء أرض سكنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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