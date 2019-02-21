السعودية اليوم / سمو محافظ المجمعة يفتتح مبنى وحدة خدمات المياه بحوطة سدير

المجمعة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسدشن صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبد الله بن فيصل محافظ المجمعة أول أمس، مبنى وحدة خدمات المياه الجديد بحوطة سدير.واستقبل سموّهِ بمقر الحفل مدير عام خدمات المياه بمنطقة الرياض المهندس سليمان بن عبد الله البصيلي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية في المحافظة.واستمع سموه والحضور إلى شرح عن المشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة والمراكز التابعة لها، مطلعاً على أدوات الترشيد، وطرق قراءة العداد الإلكترونية، وكيفية استلام القراءات من العدادات الذكية، كما تجول سموه في المبنى مطلعاً على التجهيزات التي تقدمها الإدارة العامة لخدمات توزيع المياه لخدم المستفيدين.وأوضح المهندس البصيلي، أن مبنى الوحدة الجديد يأتي امتداداً لجهود الإدارة العامة لخدمات توزيع المياه في تقديم الخدمات للعملاء الكرام، وتسهيلها لهم، مبيناً أن خدمات المياه بحوطة سدير تكمن في متابعة أعمال تشغيل شبكات وخزانات المياه وصيانتها، واستقبال طلبات إيصال الخدمة المتمثلة في تركيب التوصيلات المنزلية أو عبر الصهاريج، إضافة إلى إصدار الفواتير، ومعالجة الشكاوى الواردة إليها.وأكد أن خدمات الوحدة تشمل عدداً من المراكز، منها: مركز روضة سدير، ومركز عشيرة، ومركز عودة سدير، ومركز الخطامة، ومركز الحصون، ومركز الجنيفي، ومركز العطار، مؤكداً أن ذلك سيُذلل جميع الصعوبات والعوائق في المواقع المشار إليها .// انتهى //10:45ت م0033