شكرا لقرائتكم رؤية 2030 ومبادرة الحزام والطريق على رأس موضوعات النقاش بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس الصيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

اهتمت شبكة CNN الأميركية بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجارية للصين، وذلك بعد أن أنهى محطتيه السابقتين في الهند وباكستان.

الزيارة التي بدأت منذ ساعات قليلة من المنتظر أن تحمل العديد من المناقشات، خاصة وأن البلدين تمتلكان قدرات اقتصادية وخططاً للعمل المشترك، تمنح الزيارة أهمية استثنائية على مستوى التطوير الاقتصادي.

رؤية 2030

وقالت الشبكة الأميركية إن من المتوقع أن يناقش الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الصيني إمكانية التعاون في تنفيذ خطط رؤية 2030 الشاملة التي أطلقها ولي العهد منذ 3 سنوات تقريبًا، والتي تهدف إلى الحد من البطالة وتنمية القطاع الخاص وتطوير المراكز الصناعية والسياحية والترفيهية.

الصين سبق وأن أبدت استعداداً كاملاً وفورياً للمشاركة في تنفيذ خطط التطوير السعودية، وأكدت CNN أن من المتوقع وضع استراتيجية كاملة لتفعيل هذا التعاون خلال الزيارة التي بدأت منذ ساعات قليلة في العاصمة الصينية بكين.

مبادرة حزام و الطريق

وبالمثل، سيكون للمملكة دور بارز في خطط الصين ضمن مبادرتها “حزام و الطريق” التي أعلنها الرئيس الصيني ويعمل عليها منذ عدة سنوات.

وأوضحت الشبكة الأميركية أن المناقشات بين ولي العهد والرئيس الصيني بشأن المبادرة الشهيرة، سيكون لها دور رئيسي في جدول الزيارة التي ترسم مسار العلاقات السعودية مع دول الشرق.

وقالت CNN إن الرئيس شي جين بينغ سيطرح إمكانية التعاون في مبادرة الصين “الحزام والطريق” خلال اجتماعه المرتقب مع الأمير محمد بن سلمان غدًا الجمعة.



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