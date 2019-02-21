شكرا لقرائتكم أكبر 7 مرات.. القمر الثلجي العملاق في سماء المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت سماء المملكة مساء الثلاثاء ظاهرة نادرة بإطلالة القمر العملاق للمرة الأولى في العام الحالي، حيث ظهر القمر في السماء أكبر من حجمه بحوالي 7 مرات، وبدا في أقرب مسافة ممكنة للأرض، كما ازداد ضوؤه بأكثر من 10 مرات عن ضوء القمر المعتاد في باقي أيام السنة.

ويرى بعض علماء الفلك أن ظاهرة القمر العملاق عادة تتزامن مع حدوث خسوف كلي للقمر، فيما يؤكد خبراء أن ظاهرة القمر العملاق ستتكرر أيضًا يوم 21 مارس المقبل، لكنه وفقًا لهم سيكون أقل وهجًا من ظهور الثلاثاء.

ونشرت “العربية” صورة القمر العملاق الذي يطلق عليه بعض العلماء “القمر الثلجي” في سماء المملكة وهو ينير الأرض بضوئه.



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