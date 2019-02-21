شكرا لقرائتكم تنبيه مهم من وزارة التعليم للمتقدمين لحركة النقل الخارجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض وجهت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم تنبيه مهم إلى جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية المتقدمين لحركة النقل الخارجي بشأن طباعة استمارة النقل. وأكدت أنه سوف تتاح طباعة استمارة النقل الخارجي لجميع المتقدمين لحركة النقل للعام الحالي اعتبارًا من يوم الخميس 16/6/1440. وشددت إدارة شؤون المعلمين على ضرورة طباعة استمارة النقل في الموعد المحدد وتصديقها من قِبل قادة المدارس. وتابعت: يحتفظ المتقدم لحركة النقل الخارجي باستمارة النقل لتقديمها عند المراجعة أو عند تقديم الطلبات الإلكترونية ويحتفظ قائد المدرسة بصورة مصدقة منها لتسهيل الرجوع إليها عند الحاجة.

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