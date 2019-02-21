شكرا لقرائتكم طلعت زكي لـ “المواطن” : 50 مليار دولار حجم تبادل تجاري.. أرقام تعزز العلاقات السعودية الصينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- رائد عيد- الرياض

أكد الخبير الاقتصادي طلعت زكي، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الصين تأتي في ظروف مهمة تشهدها المملكة وهي التحول الاقتصادي النوعي في ظل رؤية 2030 الطموحة، التي من بين أبرز مستهدفاتها بناء شراكات اقتصادية دولية، تمكن المملكة من تحقيق طموحات الرؤية.

وقال الخبير الاقتصادي في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إن أهمية زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للصين تكمن في حجم التبادل التجاري الضخم بين البلدين الذي وصل إلى قرابة 50 مليار دولار، في حين تمثل الصادرات السعودية نحو 57% من إجمالي التبادل التجاري، والواردات نحو 43%، ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة، مشيرًا إلى أن الصين في المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات السعودية لها، والمرتبة الأولى من حيث الواردات السعودية منها.

وأضاف أن هذه الزيارة المباركة سوف تعزز من العلاقات التجارية والاقتصادية بين الرياض وبكين بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما إضافة إلى مساهمتها في تحقيق أهداف الرؤية لما تمتلكه الصين من خبرات عميقة في مجالات صناعية ولوجستية بما في ذلك تعليمية وصحية يمكن الاستفادة من محاكاتها، مشيرًا إلى أهمية تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني والمستوى الحضاري الذي تعيشه المملكة.



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