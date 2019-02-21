صورة تؤكد مفاجأة “أبل” في هاتفها الجديد.. شاهدها الآن

:



.

كشفت صورة مسربة لهاتف أبل الجديد صحة التكهنات التي أثيرت قبل فترة بشأن بالجيل القادم من هواتف “آيفون”، التي ستأتي بتغيير ثوري في مجال الكاميرات.

وبحسب ما ذكرت “سكاي نيوز” نقلا عن صحيفة “ميرور” البريطانية صورة مسربة لهاتف “آيفون XS ماكس” الجديد، وبه 3 كاميرات خلفية، نقلا عن مدونة تمتلك سجلا حافلا في تسريب معلومات دقيقة بشأن منتجات أبل المتوقع إصدارها في عام 2019.

وكان تقرير سابق نشرته صحيفة “إيكونومي ديلي نيوز” في تايوان، قد زعم أن نظام الكاميرا الثلاثي سوف يتكون من 3 عدسات 12 ميغابيكسل، وسيكون قادرا على تكبير الصورة 5 مرات.

وستأتي جميع الموديلات الثلاث بخيار بلوري زجاجي، كما أنها تتميز باتصال واسع النطاق للوضعية الداخلية والملاحة.

وبحسب التقرير، سيدعم نظام التصوير “الصور ثلاثية الأبعاد”، مما سيزيد من كفاءة وفاعلية التطبيقات التي تعتمد تقنية الواقع المعزز.

وستدمج الكاميرات ماسحا ليزريا بدلا من النظام القديم القائم على المسح بالإسقاط، بحيث يمكن التقاط الأجسام والأشياء من مسافات بعيدة.

وإلى جانب الكاميرات الثلاث، ستعتمد الهواتف الجديدة على الشحن بكابل بمنفذ USB-C، مما سيمكن المستخدمين من استعمال ذات الشواحن مع أجهزة شركات أخرى مثل سامسونج وهواوي، ولكنها ستصبح “عديمة النفع” مع أجهزة الشركة الأميركية الأقدم.

وفي مسعى لمواجهة التراجع المقلق لمبيعاتها خلال الربع الأخير من العام الماضي، كشفت تقارير صحفية أن أبل تتجه إلى خفض أسعار هواتف آيفون قريبا.

وفي يناير الماضي..، أظهرت أرقام الشركة انخفاض مبيعات آيفون في الصين، كما تراجعت إيرادات الشركة بـ5 بالمئة لتصل إلى 84.3 مليار دولار.

وأوضحت الأرقام أن عائدات آيفون التي تشكل حصة الأسد من مدخلات الشركة، تراجعت بنسبة 15 بالمئة خلال الربع الأخير من 2018، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

