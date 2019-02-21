متحدث صحة المدينة ينفي فيديو احتفال أطباء بالعملية رقم "1000" للبواسير

أكد أن المقطع تم تركيبه ودبلجته
نفى المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة حاتم سمان، صحة ما جرى تداوله في مقطع فيديو، عن احتفال أطباء في مستشفى ينبع بإجراء العملية رقم "1000" للبواسير.
وردّ سمان، عبر حسابه في تويتر، مرفقًا مقطع الفيديو قائلًا: الإخوة الأعزاء تم تركيب ودبلجة هذا المقطع من قبل شخص مجهول، وأودّ التوضيح بأن مقطع الفيديو المرفق ليست له علاقة إطلاقًا بمستشفيات محافظة ينبع.
يذكر أن مقطع الفيديو جرى تداوله عبر واتساب بأكثر من دبلجة وتركيب صوتي ونسج قصص مختلفة حياله.
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