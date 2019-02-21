مستشفى الملك خالد للعيون ينظّم دورة عن التصوير لضعاف البصر

بهدف توسيع نطاق المستفيدين من خدماته الصحية والتوعوية
نظّم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، دورة تدريبية عن (التصوير الفوتوغرافي باستخدام الحواسّ) مخصّصة لضعاف البصر والمكفوفين، في خطوة نوعية هدفت إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي بهدف توسيع نطاق المستفيدين من خدماته الصحية والتوعوية، وتلمّس احتياجات ضعاف البصر والمكفوفين وتطوير قدراتهم ودمجهم مع المجتمع، وصولًا إلى جعلهم عناصر بنّاءة على مختلف الأصعدة.
وتعرّف المشاركون في الدورة على مجموعة من المهارات الأساسية التي يحتاجونها لالتقاط الصور الفوتوغرافية.
وحصل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون على عديد من الجوائز نظير الجهود التي يقوم بها في مجال طب وجراحة العيون، علاوة على المبادرات المجتمعية التي يتبنّاها من أجل خدمة المجتمع، لاسيما تجاه مرضى العيون، حيث سبق أن حصل خلال الشهر الماضي على المركز الأول كأفضل مركز تفاعلي بين المنشآت الصحية للعام 2018م، وهي المرة الثانية على التوالي التي يحقق فيها هذا الإنجاز.
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