السعودية اليوم / وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأمير سطام بالخرج



السيح 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج السبت المقبل، في استقبال طلبات المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الأكاديمية الشاغرة على وظيفة "معيد" في عدد من التخصّصات بكليات الجامعة في مقرها الرئيس بمدينة السيح وكليات فروع الجامعة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة من خلال الرابط التالي : https://irec.psau.edu.sa/OA_HTML/IrcVisitor.jsp?L=Ar

ودعت الجامعة الراغبين في شغل الوظائف التسجيل في موقع الالكتروني للجامعة، ومن ثم تحميل الوثائق المطلوبة، واختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصّص كل متقدم، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات يستمر حتى يوم السبت 25 / 6 / 1440هـ.

// انتهى //

09:22ت م

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السيح 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واستبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج السبت المقبل، في استقبال طلبات المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الأكاديمية الشاغرة على وظيفة "معيد" في عدد من التخصّصات بكليات الجامعة في مقرها الرئيس بمدينة السيح وكليات فروع الجامعة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة من خلال الرابط التالي : https://irec.psau.edu.sa/OA_HTML/IrcVisitor.jsp?L=Arودعت الجامعة الراغبين في شغل الوظائف التسجيل في موقع الالكتروني للجامعة، ومن ثم تحميل الوثائق المطلوبة، واختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصّص كل متقدم، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات يستمر حتى يوم السبت 25 / 6 / 1440هـ.// انتهى //09:22ت م0018

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