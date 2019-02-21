السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة



الباحة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق, وبلجرشي, والمخواة والأجزاء المجاورة، تبدأ من الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 7 مساءً.

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

// انتهى //

09:02ت م

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الباحة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق, وبلجرشي, والمخواة والأجزاء المجاورة، تبدأ من الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 7 مساءً.من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //09:02ت م0015

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