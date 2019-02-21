سياسي / اهتمامات الصحف الليبية

طرابلس 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وفدًا من مدينة مرزق يضم رئيس مجلس حكماء التبو حوض مرزق، وتمت مناقشة الأوضاع في منطقة حوض مرزق، موضحين أنهم موكلين عن كافة مناطق الجنوب من أجل بحث كافة الاحتياجات التي وعد بها المجلس الرئاسي خلال زيارته منذ شهر إلى المنطقة .ونقلت تأكيد الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن المكسب الحقيقي الذي حققه القائد العام في معركة تطهير الجنوب هو التحاق 22 ألف ضابط و ضابط صف وجندي إلى القوات المسلحة وهي قوة ضاربة ستشارك في تطهير باقي الوطن وستحمي خيارات الشعب في ممارسة الحياة الديمقراطية، موضحًا سيطرة الجيش على مرزق جنوبًا.وتطرقت إلى إدانة وزارة الخارجية لحكومة الوفاق بشدة حادث التفجير الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة المصرية القاهرة، معربة عن تضامنها الكامل مع مصر في جهودها للحفاظ على استقرار البلاد وسلامة مواطنيها، مجددة موقف دولة ليبيا في محاربة الإرهاب بكل مظاهره و مواجهته حتى القضاء عليه.ونوهت إلى تصريحات وزير الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي أن حكومة بلاده تلقت مؤشرات تفيد بأن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر على الاستعداد للحوار، مشيرًا إلى أن الكثير يعتمد على تطورات تنفيذ خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لتجاوز الأزمة في ليبيا .وعرجت صحف ليبيا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد حالة الطوارئ بشأن ليبيا المفروضة بقرار رئاسي منذ العام 2011 م ، بهدف منع استغلال أصول الدولة في إطالة أمد الحرب و حالة الفوضى بها، محذرًا من أن خطر الحرب الأهلية في ليبيا سيظل قائمًا حتى يحل الليبيون انقساماتهم السياسية المتعلقة بالوصول إلى الموارد الليبية.// انتهى //07:20ت م0007