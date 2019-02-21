شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان للرئيس الهندي :الزيارة أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر لفخامة الرئيس / رام ناث كوفند، رئيس جمهورية الهند، إثر مغادرته الهند، فيما يلي نصها :-

فخامة الرئيس / رام ناث كوفند

رئيس جمهورية الهند

تحية طيبة :

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس، لقد أسهمت هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين في المجالات كافة، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح بلدينا الصديقين.

متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والرخاء.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء



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