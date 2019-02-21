شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد لرئيس وزراء الهند: مباحثاتنا أكدت متانة علاقتنا الاستراتيجية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "واس" (نيودلهي)

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية شكر لدولة السيد / ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، إثر مغادرته الهند، فيما يلي نصها :-

دولة السيد / ناريندرا مودي

رئيس وزراء جمهورية الهند

تحية طيبة :

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لدولتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

لقد أكدت المباحثات التي عقدتها مع دولتكم على متانة العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، وأهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، على النحو الذي يحقق مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين.

متمنيا لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والرخاء.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء