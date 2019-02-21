السعودية | القمر الثلجي العملاق يسطع في سماء السعودية

شكرا لقرائتكم القمر الثلجي العملاق يسطع في سماء السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت سماء السعودية مساء الثلاثاء ظاهرة نادرة بإطلالة القمر العملاق للمرة الأولى في العام الحالي، حيث ظهر القمر في السماء أكبر من حجمه بحوالي سبع مرات، وبدا في أقرب مسافة ممكنة للأرض، كما ازداد ضوؤه بأكثر من عشر مرات عن ضوء القمر المعتاد في باقي أيام السنة.

في حين يرى بعض علماء الفلك أن ظاهرة القمر العملاق عادة تتزامن مع حدوث خسوف كلي للقمر، يؤكد الخبراء أن ظاهرة القمر العملاق ستتكرر أيضاً يوم 21 آذار/مارس المقبل، لكنه وفقاً لهم سيكون أقل وهجاً من ظهور الثلاثاء.

من جانبها، وثقت "العربية.نت" صورة القمر العملاق الذي يطلق عليه بعض العلماء "القمر الثلجي" في سماء السعودية وهو ينير الأرض بضوئه.