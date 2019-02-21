قائد القوات الجوية الملكية: قواتنا العسكرية تضاهي مثيلاتها على مستوى العالم

أكد قائد القوات الجوية الملكية، الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، أن القوات العسكرية السعودية تضاهي مثيلاتها على مستوى العالم، من حيث التجهيز، ومواكبتها لأحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال المنظومات الجوية.

جاء ذلك خلال متابعته لاستعدادات مجموعة القوات الجوية، المشاركة في تمرين «العلم الأحمر 2019»، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال مارس المقبل.

وخلال زيارته لمقر المجموعة في قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، استمع قائد القوات الجوية الملكية لإيجاز عن الاستعدادات التي تمت من قبل قائد مجموعة التمرين، العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري، وعقب ذلك، التقى سموه الأطقم الجوية والفنية المشاركة، واطلع على مدى جاهزيتهم، وحثهم على بذل الجهد والاستفادة الكاملة من هذا التمرين، بما يعود عليهم في تأدية مهامهم القتالية على أكمل وجه.

وصرح الفريق الركن تركي بن عبدالعزيز، قائلًا: إن القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في هذا التمرين العسكري للمرة السابعة، بعدد من الطائرات المقاتلة الحديثة، من نوع (ف-15 إس أي) التي دخلت الخدمة في القوات الجوية حديثًا، وهو من أرقى وأعقد التمارين العسكرية في العالم، مؤكدًا جاهزية فريق القوات الجوية المشارك في التمرين.

وأضاف: إن معنويات الفريق عالية جدًا، وهم على استعداد تام للمشاركة بإذن الله، حيث سيغادر الفريق خلال الأسبوعين المقبلين إلى مقر التمرين في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشرفني بهذه المناسبة أن أرفع باسمي ونيابة عن زملائي منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية، الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على ما تلقاه القوات الجوية من دعم غير محدود، كسائر القوات العسكرية الأخرى، مما جعلها تضاهي مثيلاتها على مستوى العالم من حيث التجهيز، ومواكبتها لأحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال المنظومات الجوية.

من جانبه، أكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في «تمرين العلم الأحمر 2019»، العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري، أن هذا التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية والتقنية مع الحلفاء في مسرح عمليات حقيقي، بالإضافة إلى محاكاة التهديدات الحديثة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن التمرين التحضيري تم بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة.

وأوضح بن شري، أن التمرين يعد من ضمن البرامج التدريبية التي تعدها وتنفذها القوات الجوية الملكية السعودية لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية، ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية.

‎في السياق ذاته، قال ركن العمليات في التمرين المقدم طيار ركن محمد بن مشبب القحطاني: لقد تم الاستعداد لتمرين العلم الأحمر لأكثر من ثمانية أشهر، كان آخرها التمرين التحضيري الذي تخلله العديد من الطلعات التدريبية الهجومية والدفاعية، لرفع الجاهزية القتالية للأطقم الجوية المشاركة في التمرين، لتمثيل قواتنا الجوية بمنظومة (ف15 إس أي) بكل احترافية وإتقان.