بالصور.. ضبط مركبة تنقل مواد غذائية مجهولة المصدر بالطائف

تمكَّنت أمانة الطائف، ممثلة في بلدية العطيف الفرعية «شمال الطائف»، من ضبط مواد غذائية متنوعة مجهولة المصدر، في مركبة غير مخصصة لنقل المواد الغذائية، وتم التحفظ عليها.

ونجحت بلدية العطيف الفرعية في هذه الضبطية، بالتنسيق مع الدوريات الأمنية بالمركز.

وقالت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، إنه تم التأكد من الحمولة غير النظامية للمركبة، وتم التحفظ على كل المواد المجهولة المصدر؛ إثر اتضاح عدم وجود بيانات تشير إلى مصدرها وتاريخ الإنتاج والانتهاء، بالإضافة إلى نقلها بشكل غير صحي وغير صحيح، ما عرضها للتلف الجزئي.

واتخذت الأمانة الإجراءات النظامية بحق قائد المركبة .

من جهة أخرى، نفَّذت الفرق الرقابية بالفرع حملة رقابية على محلات بيع المواد الغذائية، ضمن برنامج «غذاؤكم أمانة»، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من جودة المعروضات، والتزام أصحاب المحلات والعاملين بالاشتراطات الصحية المطلوبة لسلامة الأغذية من الملوثات، وضمان وسيلة الحفظ السليم لكل المنتجات الغذائية .