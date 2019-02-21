السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير العوالق الترابية و الأتربة المثارة التى تؤثر على مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران و الأجزاء الشرقية من مناطق عسير ، الباحة و مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية، و لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة و المرتفعات الجنوبية الغربية .
و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي و الأوسط و جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين و نصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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