سياسي / سمو ولي العهد يبعث برقية شكر للرئيس الهندي إثر مغادرته الهند



نيودلهي 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

فخامة الرئيس / رام ناث كوفند

رئيس جمهورية الهند

تحية طيبة :

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس، لقد أسهمت هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين في المجالات كافة، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح بلدينا الصديقين.

متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والرخاء.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

// انتهى //

04:02ت م

0390



نيودلهي 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر لفخامة الرئيس / رام ناث كوفند، رئيس جمهورية الهند، إثر مغادرته الهند، فيما يلي نصها :-فخامة الرئيس / رام ناث كوفندرئيس جمهورية الهندتحية طيبة :يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.فخامة الرئيس، لقد أسهمت هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين في المجالات كافة، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح بلدينا الصديقين.متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والرخاء.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء// انتهى //04:02ت م0390

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