السعودية اليوم / عشرات المقدسيين يزيلون البوابة الحديدية لباب الرحمة ويصلّون المغرب بالمنطقة



القدس المحتلة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

صلى عشرات المواطنين المقدسيين اليوم صلاة المغرب في منطقة باب الرحمة بالجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الصلاة أُقيمت رغم الانتشار الواسع لقوات الاحتلال في المنطقة، حيث ساد التوتر في محيط المسجد الأقصى المبارك عقب تحطيم مقدسيين للبوابة الحديدية لباب الرحمة للمرة الثالثة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال المتواجدة في المكان حاولت التدخل لكنها عادت وتراجعت أمام توافد المصلين للمكان، حيث يطالب المواطنون المقدسيون بفتح مبنى ومُصلى باب الرحمة أمام المصلين بعد إغلاقه من قبل الاحتلال لأكثر من 15 عامًا.

// انتهى //

04:00ت م

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القدس المحتلة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسصلى عشرات المواطنين المقدسيين اليوم صلاة المغرب في منطقة باب الرحمة بالجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الصلاة أُقيمت رغم الانتشار الواسع لقوات الاحتلال في المنطقة، حيث ساد التوتر في محيط المسجد الأقصى المبارك عقب تحطيم مقدسيين للبوابة الحديدية لباب الرحمة للمرة الثالثة.وأشارت إلى أن قوات الاحتلال المتواجدة في المكان حاولت التدخل لكنها عادت وتراجعت أمام توافد المصلين للمكان، حيث يطالب المواطنون المقدسيون بفتح مبنى ومُصلى باب الرحمة أمام المصلين بعد إغلاقه من قبل الاحتلال لأكثر من 15 عامًا.// انتهى //04:00ت م0389

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