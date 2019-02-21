شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث الفرص الاستثمارية الواعدة مع مسؤولي الشركات الهندية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيودلهي)

استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في نيودلهي أمس (الأربعاء)، مع عدد من الرؤساء التنفيذيين ومديري كبرى الشركات الهندية التي استثمر فيها صندوق رؤية سوفت بنك، المجالات الاستثمارية المشتركة في إطار صندوق رؤية سوفت بنك، والاستفادة منها في رؤية المملكة 2030 والتنويع الاقتصادي وتشجيع ثقافة الابتكار في المملكة.

كما استعرض مع رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس السيد موكيش امباني، الفرص الاستثمارية الواعدة في المجموعة بكافة فروعها، في التقنية والاتصالات وغيرها، إضافة إلى استعراض مجالات الاستثمار في الهند في البترول والغاز.

حضر اللقاءين وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.