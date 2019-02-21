شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح: اتفاق مع الكويت على استئناف النفط من «المقسومة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (نيودلهي)

توقع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أمس (الأربعاء)، أن تتوصل السعودية إلى اتفاق هذا العام لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة مع الكويت.

وقال رداً على سؤال بشأن الموعد المحتمل لتوصل السعودية والكويت إلى اتفاق: «نأمل في حل هذا في 2019».

وأبلغ الفالح الصحفيين في العاصمة الهندية (نيودلهي)، أن سابك تتطلع للاستثمار في البتروكيماويات والأسمدة والصناعات التحويلية في الهند.

ولفت الفالح إلى أنه يأمل أن تتوازن سوق النفط بحلول شهر أبريل القادم، وألا تحدث فجوة في الإمدادات بسبب العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا عضوي منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، كما أن الالتزام باتفاق خفض المعروض العالمي لا يرقى إليه شك.

وقال: «سنتشاور ونفحص خطة المعروض للنصف الثاني من العام خلال اجتماع أبريل، كما نريد المخزونات العالمية قرب مستوى متوسط 5 سنوات».