شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مبنى سفارة المملكة في الهند والان نبدء بالتفاصيل



على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لجمهورية الهند، افتتح وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير يرافقه وزيرة خارجية جمهورية الهند سوشما سوراج في العاصمة الهندية نيودلهي أمس، مبنى سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الهند. وكان في استقبال الوزيرين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود الساطي ومنسوبو السفارة.

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