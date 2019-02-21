شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي رؤساء تنفيذيين ومديري شركات هندية والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في نيودلهي أمس، عددا من الرؤساء التنفيذيين ومديري كبرى الشركات الهندية التي استثمر فيها صندوق رؤية سوفت بنك. وجرى خلال اللقاء استعراض المجالات الاستثمارية المشتركة في إطار صندوق رؤية سوفت بنك، والاستفادة منها في رؤية المملكة 2030 والتنويع الاقتصادي وتشجيع ثقافة الابتكار في المملكة. حضر اللقاء وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.



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