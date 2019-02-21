شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي رؤساء تنفيذيين ومديري شركات هندية والان نبدء بالتفاصيل
حضر اللقاء وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.
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