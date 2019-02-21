شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال ترميم قصر إبراهيم التاريخي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء خالد الفريدة أن المرحلة الأولى من أعمال الترميم تشمل إعادة بناء الأجزاء المتساقطة، وعمل لياسة جصية لمرافق القصر، ودهان المباني حسب المواصفات المناسبة للموقع التاريخي، فضلا عن تأهيل وصيانة دورات المياه للرجال والنساء والتمديدات الكهربائية والإنارة، وتسوية الساحة وتأهيلها لإقامة الفعاليات والمهرجانات السياحية.
ويعد قصر إبراهيم التاريخي بالأحساء من أشهر القصور التاريخية بالمملكة والمنطقة، وقد شهد هذا القصر حدثا تاريخيا هاما، حيث تمكن الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن (طيب الله ثراه) من استرداده من العثمانيين عام 1331هـ.
ويقع قصر إبراهيم في حي الكوت بوسط مدينة الهفوف، وتقدر مساحة القصر بـ 16900م2.
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