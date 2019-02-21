شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في نيودلهي أمس، رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس السيد موكيش امباني. وجرى خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في المجموعة بكافة فروعها، في التقنية والاتصالات وغيرها، بالإضافة إلى استعراض مجالات الاستثمار في الهند في البترول والغاز. حضر اللقاء وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.



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