شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مطلق النار على عمه بجازان إلى النيابة والان نبدء بالتفاصيل

أحالت الجهات الأمنية ملف قضية إطلاق النار أمام بوابة المحكمة العامة بمنطقة جازان إلى النيابة العامة، وذلك بعد تدهور حالة المجنى عليه ووفاته.

وكشف مصدر أمني لـ ”الخليج 365” أن شرطة منطقة جازان أنهت إحالة أوراق الجاني الذي قام بإطلاق النار على عمه إلى النيابة العامة، وذلك بعد إقدامه على قتله بإطلاق النار عليه أمام بوابة محكمة جازان العامة من مسدس كان يخفيه داخل مركبته إثر خلاف بينهما.

وتشير تفاصيل الحادثة التي كان ضحيتها مسنا ستينيا إلى أنه وابن شقيقه كانا يحضران جلسات في المحكمة إثر خلاف بينهما، وذلك بعد إقامة المسن دعوى قضائية على ابن شقيقه، وانتهت القضية إلى الصلح بينهما من قبل القاضي، وأثناء خروجهما من المحكمة قام الجاني بأخذ مسدس كان يخفيه بمركبته وإطلاق عيارات نارية على المجني عليه ما أدى إلى إصابته في بطنه.

وتمكنت الجهات الأمنية في المحكمة من القبض على الجاني ونقل المجني عليه إلى المستشفى إلا أن حالته الصحية تدهورت وتوفي.