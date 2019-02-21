شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطيران: توسعة مطار الأحساء تحت الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، أن «توسعة مطار الأحساء تحت الدراسة والإجراء» جاء ذلك ردا على سؤال ”الخليج 365” حول مصير توسعة مطار الأحساء الذي توقفت فيه أعمال التوسعة منذ أكثر من عامين لأسباب مجهولة.

» ضيق المبنى

في الوقت نفسه، أكد مختصون في السفر والطيران، أن عدم قدرة مطار الأحساء على استيعاب وصول أكثر من طائرة في وقت واحد، نظير ضيق مبنى المطار، وصغر حجم صالات الاستقبال والمغادرة، هو العامل الأكبر لهروب شركات الطيران من المطار، الذي ظل «دوليا» بالاسم فقط بعد اعتماده مؤخرا، حتى أعلنت إحدى شركات الطيران تشغيل رحلاتها إلى دبي بواقع 5 رحلات أسبوعيا.

» غير مؤهلوأكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبدالعزيز الموسى، أن عودة رحلات الطيران الدولي إلى دبي تعتبر بارقة أمل لشركات أخرى وسط مخاوف أن يعيد السيناريو نفسه من جديد، ما دام المطار غير مؤهل لأن يكون دوليا، مضيفا أن الغموض لا يزال يلف مستقبل مطار الأحساء، والذي يشهد أزمة في الفترات الأخيرة، مع مواكبة الحراك المحلي الذي قادته غرفة الأحساء ممثلة في لجنة السياحة والترفيه، والتي تعمل جاهدة على تسويق رحلات دولية جديدة لمطار الأحساء مع شركات دولية، وخاصة بعد تسجيل الأحساء عاصمة للسياحة العربية 2019.

» عناصر جاذبة

وشدد الموسى على ضرورة أن تلتفت الهيئة العامة للطيران المدني عبر جهودها في العمل معنا، وتقديم عدد من العروض والعناصر الجاذبة لشركات الطيران المحلية والأجنبية على حد سواء، مثل ما فعلت الهيئة مع الطيران العماني في إلغائها الرسوم لمدة سنة كعنصر جذب لمطار الملك فهد الدولي.

» جهود رسمية

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة الأحساء أحمد الراشد: هناك جهود رسمية وأخرى غير رسمية في تسويق رحلات لشركات الطيران تخدم الرحلات من وإلى مطار الأحساء، لكن يظل هناك عائق كبير جدا يلاحق تلك الجهود، وهو تعثر توسعة المطار، وعدم استيعابه للرحلات نظرا لضيق صالاته وخدماته، والتي لا تليق بمسماه الدولي، فالخدمات متواضعة، والمرافق صغيرة.

» شهادة الترخيص

يشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت عن حصول مطار الأحساء الدولي على شهادة الترخيص، بعد تطبيق الاشتراطات والأنظمة حسب المعايير المطلوبة بلائحة الهيئة العامة للطيران المدني، واجتيازه لجميع الاختبارات المطلوبة لاعتماده من قبل المنظمة العالمية للطيران المدني كمطار دولي مرخص عالميا، الأمر الذي اعتبره بعض المهتمين إشارة إيجابية لعودة الحياة «الدولية» للمطار.

الموسى: عودة رحلات الطيران إلى دبي بارقة أمل لشركات أخرى