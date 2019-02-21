شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يفتتح مبنى سفارة المملكة في الهند والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيودلهي) على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لجمهورية الهند، افتتح وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ترافقه وزيرة خارجية جمهورية الهند سوشما سوراج، في العاصمة الهندية نيودلهي، أمس (الأربعاء)، مبنى سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الهند. وكان في استقبال الجبير، ووزيرة خارجية جمهورية الهند، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي، ومنسوبو السفارة.



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