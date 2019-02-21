شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يطلع على خطط «المنظمة العربية» للنهوض بالسياحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد.

واستمع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء إلى نبذة عن أعمال المنظمة وخططها للنهوض بالسياحة مع الجهات ذات العلاقة وفق منهج علمي مدروس يسهم في تنمية الإنسان في المقام الأول، ويحقق أهداف النمو بقطاع السياحة، كونه أحد أبرز العناصر المؤثرة في الناتج المحلي.

وتسلم أمير منطقة مكة المكرمة نسخة من التقرير السنوي الخاص بالمنظمة، الذي يتضمن تعريفا بالأعمال التي قامت بها خلال الفترة الماضية، مشتملا على الرؤى والبرامج المستقبلية.