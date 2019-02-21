شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يدشن ويؤسس 7 مشاريع برنية وتربة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد السبيعي (الخرمة)

تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، أمس (الأربعاء)، محافظاتي رنية وتربة، ضمن جولاته في محافظات المنطقة، والتقى بأهالي المحافظتين واستمع لمطالبهم، كما التقى أبناء وذوي شهداء الواجب.

وشهد الأمير بدر بن سلطان في رنية توقيع عدد من الاتفاقات منها؛ اتفاقية بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة والشؤون الإسلامية للاستفادة من مياه الوضوء المهدرة في الري، واتفاقية بين الكلية التقنية والدفاع المدني لتنظيم دورات تطويرية في تخصص التقنية الإدارية والحاسب الآلي، إضافة إلى اتفاقية بين المحافظة وفرع الكلية التقنية لعقد ورش عمل تطويرية لمنسوبي المحافظة.

ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع تمثلت في؛ استكمال مجرى الوادي الرئيسي، مشروع وادي الأغر الجديد الذي يسهم في درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وحماية المخططات السكنية والتجمعات العمرانية المحيطة بالمحافظة من الجهتين الشمالية والغربية، ومشروع المنطقة الصناعية، الذي يقع على بعد 9 كم شمال المحافظة بمساحة 4 كيلومترات مربعة، ويتكون من 519 قطعة.

وافتتح نائب أمير مكة المكرمة مشروع ازدواجية المدخل الشمالي لمحافظة رنية في مرحلته الثانية بطول 12.5 كم وعرض 40 مترا، وتم في المشروع تركيب 100 برج إنارة وترصيف جانب الطريق، كما اطلع على مجسم مشروع المركز الحضاري برنية، الذي يضمّ صالة استقبال وقاعات تدريب حاسب آلي ومكاتب إدارية وعددا من المعارض، فيما زار ماجد بن ناصر بن صامل، وناصر بن سعيد آل هميل، وعبيد بن شديد بن ذيبان، وفهد بن فهيد، ومسلط بن كمهان في منازلهم.

بعدها، انتقل الأمير بدر بن سلطان إلى محافظة تربة، وأطلق مبادرة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة بعنوان «التقنية والإنسان في خدمة ضيوف الرحمن»، الرامية لخدمة الحجاج والمعتمرين ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي، إضافة إلى مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة بعنوان «وادينا ينادينا» الهادفة لتوسيع رقعة المسطحات الخضراء، كما وضع حجر الأساس لمشروعي إعادة تأهيل الشوارع وأعمدة الإنارة، وحديقة الفرسان التي تقع على مساحة 900 ألف متر مربع، وتضم ملاعب ومواقف سيارات وجلسات وممشى ونوافير ودورات مياه.

ودشّن الأمير بدر بن سلطان، مبنى كلية التقنية بمحافظة تربة بعد تطويره على مساحة 2000 متر مربع، ويتسع لنحو 800 متدرب، وزار ناصر بن تراحيب بن غنام، وحسين بن فيحان بن محي، وفيصل بن مناحي الغرمول، وفيحان بن ذواخ البقمي في منازلهم.

وسيختتم نائب أمير منطقة مكة المكرمة جولاته على المحافظات الشرقية للمنطقة اليوم (الخميس) بزيارة محافظتي الطائف وميسان.