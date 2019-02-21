شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 تنشر التفاصيل.. ماذا طلب أعضاء المجالس من الأمير؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

طرح ممثلو المجالس المحلية والبلدية الست شرق منطقة مكة المكرمة «الطائف، رنية، الخرمة، المويه، تربة، وميسان»، عددا من المطالب لنائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان، إذ قال رئيس المجلس البلدي بالطائف ساطي العتيبي، إن الطائف تحتاج للتنوُّع في مجالات الاستثمار.

وأكد عضو محلي الطائف صالح القرشي، أهمية استكمال المشاريع، خصوصا المرورية، لفك الاختناقات أثناء رمضان ومواسم الصيف، والتعجيل في النفق الذي يربط الطائف بمكة المكرمة وإدخال التقنيات الحديثة في مجالات الزراعة، وإعادة هيكلة المناطق السياحية بطريقة عصرية تستوعب الثقافات وتطوير خدماتها لمنافسة المدن السياحية الأخرى.

وجاء طلب ممثل المجلس البلدي بمحافظة ميسان، بأن تتوفر خدمات للمحافظة كالجامعة، وإصلاح الطرق وتطوير الخدمات الصحية والبلدية، فيما لفت محمد البقمي من محافظة تربة، إلى توقف العمل في بعض المشاريع مثل: الإسكان، وجزء من مبنى الدفاع المدني، ومبنى الأحوال المدنية، بينما يحتاج فرع الجامعة لتطوير البنية التحتية، إضافة لتطوير المستشفى وتوسعته وجلب أجهزة طبية متطورة.

عضو محلي محافظة الخرمة حمود السبيعي، تحدث عن أهمية مشروع المطار، وحاجة المحافظة لمستشفى الـ200 سرير في ظل وجود الأرض والصك، مع أهمية تطوير البنية التحتية لفرع الجامعة، واعتماد تخصصات علمية فيها مثل الطب والهندسة والتمريض، مطالبا بأهمية استحداث معمل للمعادن.

ويرى عضو محلي محافظة رنية محمد بن مبارك، أن تطلعات الأهالي تتمثل في تحسين الواقع الصحي، والإسراع في إنجاز مستشفى الـ200 سرير الذي اعتمد سابقا، فضلا عن رفع جودة القطاع التنموي والاقتصادي في المحافظة.