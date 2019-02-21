، "الأرصاد": الشمالية والجوف تشهدان تدنيًا في مدى الرؤية بسبب الضباب ،

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن حول حالة الطقس المتوقعة بالمنطقة خلال الساعات القادمة في منطقتَيْ الحدود الشمالية والجوف.
وفي التفاصيل، ذكرت "الأرصاد" أن منطقة الحدود الشمالية تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة عرعر وطريف والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ02.00 صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الخميس.
ونبَّهت الهيئة منطقة الجوف بأنها تشهد أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة سكاكا والقريات والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ02.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الخميس.
"الأرصاد": الشمالية والجوف تشهدان تدنيًا في مدى الرؤية بسبب الضبابصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-21
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن حول حالة الطقس المتوقعة بالمنطقة خلال الساعات القادمة في منطقتَيْ الحدود الشمالية والجوف.
وفي التفاصيل، ذكرت "الأرصاد" أن منطقة الحدود الشمالية تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة عرعر وطريف والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ02.00 صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الخميس.
ونبَّهت الهيئة منطقة الجوف بأنها تشهد أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة سكاكا والقريات والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ02.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الخميس.
21 فبراير 2019 - 16 جمادى الآخر 1440
01:56 AM
تشمل سكاكا والقريات وعرعر وطريف.. وتستمر حتى الثامنة صباحًا
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن حول حالة الطقس المتوقعة بالمنطقة خلال الساعات القادمة في منطقتَيْ الحدود الشمالية والجوف.
وفي التفاصيل، ذكرت "الأرصاد" أن منطقة الحدود الشمالية تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة عرعر وطريف والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ02.00 صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الخميس.
ونبَّهت الهيئة منطقة الجوف بأنها تشهد أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة سكاكا والقريات والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ02.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الخميس.
، "الأرصاد": الشمالية والجوف تشهدان تدنيًا في مدى الرؤية بسبب الضباب ،
المصدر : الخليج 365
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