، الاتحاد يستضيف الهلال وعينه على النقاط الثلاث والعودة من خلال الباب الكبير ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحزم يستدرج الاتفاق في ملعبه .. في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تستكمل مساء اليوم الخميس منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين مثيرتين،حيث يستضيف الاتحاد نظيره الهلال المتصدر في قمة مباريات الجولة.



ويقبع الاتحاد في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة جمعها من 3 انتصارات و6 تعادلات مقابل الخسارة في 11 مباراة، ويبحث عن الحل في رحلة الهروب من منطقة الهبوط خصوصًا بعد تعادله الأخير مع الرائد 1-1، لذا يخوض الاتحاد مواجهة الهلال تحت ضغط إيقاف أسامة المولد مدير الكرة بـ8 مباريات بعد اعتدائه على مدرب نادي الرائد الألباني بيسنيك هاسي، كما يتطلع الفريق الذي بدأ يستعيد شيئًا من إمكاناته ولم يتلق أي خسارة مع انطلاقة الدور الثاني إلى حصد العلامة الكاملة التي تمنحه دفعة معنوية كبيرة في الدوري.



ويبحث الهلال تحت قيادة مدربه الكرواتي الجديد زوران ماميتش، في الحفاظ على الصدارة برصيد 49 نقطة ، كذلك المحافظة على مسافة النقاط الست بينه وبين النصر الوصيف، من ثم تحقيق الفوز الخامس تواليًا، بعدما حقق فوزه الـ 15 بالدوري على حساب ضيفه القادسية في المرحلة الماضية بنتيجة 4-1.



وفي مباراة أخرى يستضيف فريق الحزم نظيره الاتفاق على ملعبه، إذ يمتلك الحزم 22 نقطة ويحتل المركز الثاني عشر، فيما يحتل الاتفاق المركز التاسع برصيد 27 نقطة.