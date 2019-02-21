، شرطة مكة تصادر 2000 كيلو لحوم فاسدة وتضبط 10 من الباعة المخالفين ،

محمد بن مسعود - الدمام - في حملة نفذتها مع بلدية المسفلة على سوق النكاسة العشوائي

سلّمت شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة أكثر من 2000 كيلو لحوم فاسدة تنوعت بين أسماك وأغنام ودواجن، إلى بلدية المسفلة، تمهيدًا لإتلافها بعد أن ضبطتها في حملة مشتركة نفذتها شرطة العاصمة المقدسة بمشاركة جهات خدماتية .

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال حملة نفذتها شرطة العاصمة المقدسة، مساء أمس الأربعاء، مع بلدية المسفلة على سوق النكاسة العشوائي، ضمن الحملات الأمنية والوقائية التي تنفذها الشرطة مع الجهات الحكومية على حي المسفلة والمناطق المجاورة له.

وشارك في الحملة عددٌ من دوريات الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، ومندوبون من بلدية المسفلة، حيث أسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من الخضراوات واللحوم والأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي منها 600 كيلو جرام من اللحوم الفاسدة و400 كيلو جرام من الأسماك الفاسدة و 1200 حبة دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وسلمت المضبوطات لمندوب البلدية، بالإضافة إلى 120 عربة خضار وفواكه متحركة مجهولة المصدر في ظروف صحية سيئة جدًا وفِي أماكن تنتشر فيها القاذورات والحشرات.