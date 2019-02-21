السعودية اليوم / مستشفى الملك خالد للعيون ينظم دورة عن التصوير لضعاف البصر



الرياض 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

نظم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون دورة تدريبية عن (التصوير الفوتوغرافي باستخدام الحواس) مخصّصة لضعاف البصر والمكفوفين، في خطوة نوعية هدفت إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي بهدف توسيع نطاق المستفيدين من خدماته الصحية والتوعوية، وتلمس احتياجات ضعاف البصر والمكفوفين وتطوير قدراتهم ودمجهم مع المجتمع وصولاً إلى جعلهم عناصر بناءة على مختلف الأصعدة.

وتعرف المشاركون في الدورة على مجموعة من المهارات الأساسية التي يحتاجونها لالتقاط الصور الفوتوغرافية.

وحصل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون على العديد من الجوائز نظير الجهود التي يقوم بها في مجال طب وجراحة العيون، علاوة على المبادرات المجتمعية التي يتبناها من أجل خدمة المجتمع لاسيما تجاه مرضى العيون، حيث سبق أن حصل خلال الشهر الماضي على المركز الأول كأفضل مركز تفاعلي بين المنشآت الصحية للعام 2018م، وهي المرة الثانية على التوالي التي يحقق فيها هذا الإنجاز.

//انتهى//

00:30ت م

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الرياض 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسنظم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون دورة تدريبية عن (التصوير الفوتوغرافي باستخدام الحواس) مخصّصة لضعاف البصر والمكفوفين، في خطوة نوعية هدفت إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي بهدف توسيع نطاق المستفيدين من خدماته الصحية والتوعوية، وتلمس احتياجات ضعاف البصر والمكفوفين وتطوير قدراتهم ودمجهم مع المجتمع وصولاً إلى جعلهم عناصر بناءة على مختلف الأصعدة.وتعرف المشاركون في الدورة على مجموعة من المهارات الأساسية التي يحتاجونها لالتقاط الصور الفوتوغرافية.وحصل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون على العديد من الجوائز نظير الجهود التي يقوم بها في مجال طب وجراحة العيون، علاوة على المبادرات المجتمعية التي يتبناها من أجل خدمة المجتمع لاسيما تجاه مرضى العيون، حيث سبق أن حصل خلال الشهر الماضي على المركز الأول كأفضل مركز تفاعلي بين المنشآت الصحية للعام 2018م، وهي المرة الثانية على التوالي التي يحقق فيها هذا الإنجاز.//انتهى//00:30ت م0382

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