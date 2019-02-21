مشاهدة كاملة: فضيحة مطعم هرفي تشعل مواقع التواصل

أشعلت فضيحة مطعم هرفي الرياض، يوم الأربعاء، مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بعدما تم تسريب فيديو غير مناسب له.

وأعاد بعض المغردين في السعودية نشر الفيديو، فيما سخر الكثيرون منه بسبب قيامه بمثل هذا الفعل في داخل المطعم الذي يبدو أنه يعمل به لصالح الشركة الرائدة للمواد الغذائية.

فيما قال بعض النشطاء أنه تم تسريب فيديو غير لائق لشخص يعمل في مطعم هرفي مع فتاة بوضعية غير مناسبة، بينما ما زال البعض يتسائل حول حقيقة هذا المقطع والجهة التي تقف وراء نشره وتسريبه.

ولم يصدر أي توضيح رسمي من قبل إدارة شركة هرفي الرياض حول حقيقة الفيديو أو عدم حقيقته، في ظل تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل فيسبوك وتويتر.

وفي سياقٍ ذي صلة، تداول شخص مقطع فيديو يظهر فيه وجبة يقول انه اشتراها من مطعم هرفي وتحتوي على عدد من الذباب.

يشار إلى أن شركة هرفي تعتمد منتجات سعودية 100%، وجرى مؤخرا تكريمها لمساهمتها في توظيف ذوي الإعاقة بشتى قطاعات الشركة، وذلك تحت رعاية وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسة سعي لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة.