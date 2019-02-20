السعودية اليوم / مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة: شفاء 23 حالة مصابة بفيروس كورونا في وادي الدواسر

الرياض 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسأعلن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة أنه تم بحمد الله شفاء 23 حالة مصابة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في محافظة وادي الدواسر، لافتًا إلى أنه ومنذ ظهور الحالات هناك فقد اتخذ المركز الإجراءات الإحترازية والوقائية كافة، التي أسهمت بفضل الله في انخفاض الحالات إلى 10 حالات، واستمرار هذا الانخفاض.وأوضح المركز أن التزايد الأخير للحالات الثانوية في وادي الدواسر مرتبط بحالة مريض ظهرت عليه الأعراض، وتبين بعد تشخيصه وجود عدد من العينات الإيجابية في المخالطين من أفراد أسرته وعدد ممن زاروه وفي المخالطين من المراجعين ، علمًا أن هذه الزيادة تحدث في هذه الفترة من العام، وترتبط بكثافة مخالطة البشر للإبل خاصة في موسم ولادة الإبل و تنقلها.وأبان المركز أنه باشر التعامل مع هذه الزيادة في الحالات، و قام بحصر المخالطين للحالات الإيجابية في المنشآت الصحية وفي المجتمع، وطبق الإجراءات الوقائية والعلاجية المتعارف عليها.وأهاب المركز بجميع المواطنين والمقيمين باتخاذ التدابير الوقائية عند مخالطة الابل، ومحيطها، و الحرص على تطهير اليدين وارتداء أدوات واقية عند التعامل مع إفرازات الإبل، والتعاون مع فرق وزارة الصحة ووزارة البيئة و المياه و الزراعة، والإفصاح عن مخالطة الإبل عند الحاجة لزيارة أقسام الطوارئ والتنويم، داعيًا الجميع للالتزام بتعليمات منع البيع و التداول العشوائي لحليب الإبل و منتجاتها.‏ // انتهى //23:32ت م0363