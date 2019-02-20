السعودية | كيف رأى الخبراء زيارة ولي العهد إلى الهند؟

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 16 دقيقة - 11:07 مساءً, 20 فبراير 2019 م

المناطق.. إسلام داوود

زيارة تاريخية يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الهند، حملت معاني متعددة وفتحت للمملكة آفاقا أوسع في وسط وجنوب آسيا.

الحكومة الهندية بدورها قدمت استقبالا حافلا بمقام ولي العهد، شمل العديد من الفعاليات احتفاءا بالزيارة الهامة وتضمنت مجموعة من اللقاءات مع الرئيس الهندي ورئيس الوزراء.

وأصدر الجانبان بيانا مشتركا على هامش زيارة ولي العهد، تضمنت ترحيب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بزيارة ولي العهد، واتفاق الجانبين على زيادة تعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال مواءمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرامج تحقيق الرؤية الـ 13 مع مبادرات الهند الرائدة “اصنع في الهند” و” ابدأ الهند” و”المدن الذكية” و”الهند النظيفة” و”الهند الرقمية”.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للمشروع المشترك الأول المتمثل في مصفاة النفط والمجمع البتروكيماوي على الساحل الغربي بقيمة تقدر بـ 44 مليار دولار، واتفقا على الإسراع بتنفيذ المشروع الذي سيكون أكبر مصفاة صديقة للبيئة في العالم في مرحلة واحدة.

واتفق الجانبان على إجراء المناورات البحرية المشتركة الأولى في أسرع وقت ممكن، واتفقا على توسيع التدريبات الثنائية في مجالات أخرى، وأبدى الطرفان اتفاقا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ودعوة المجتمع الدولي لوضع حد لمصادر تمويل ودعم الإرهابى.

وأجمع المحللون والخبراء، على أهمية الزيارة الآسيوية التي يقوم ولي العهد، ولا سيما التي يقوم بها إلى الهند.

وأشار صاحب السمو الأمير سطام بن خالد آل سعود على حسابه على تويتر، إلى أهمية الزيارة، مؤكدا أن الاحتفالات الرسمية والشعبية التي تصاحب استقبال فارس الرؤية والحزم والعزم في الهند، تؤكد مكانة المملكة وثقلها وقوه ولاة أمرها حفظهم الله.

فيما لفت الإعلامي السعودي عبدالله البندر، إلى موقف حكيم يقوم به ولي العهد، في كل زيارة بها عبر الكلمات الارتجالية، قائلا “في كل زيارة للأمير محمد بن سلمان تجده يظهر “بكلمة ارتجالية” سواء باللغة العربية أو حتى الإنجليزية وبطلاقة عالية واستخدام مفردات ذكية يعرف كيف يصل فيها إلى شعب الدولة المستضيفة وبقية شعوب العالم”.

من جهته، أكد اللواء. عبدالله القحطاني، في مقابلة تلفزيونية، أن زيارة سمو ولي العهد تختلف عن الزيارات السابقة لأن المملكة لديها رؤية جديدة في العلاقات الدولية لذلك مخرجات هذه الزيارة ستكون إيجابية على المنطقة.

وتفاعل بدوره صاحب السمو الملكي الأمير، خالد بن سلمان، سفير المملكة لدى الولايات المتحدة مع الزيارة، قائلا عبر تويتر، علاقة المملكة مع الهند علاقة استراتيجية خدمت مصالح الشعبين الصديقين، وتأتي زيارة سمو سيدي ولي العهد إلى الهند لبحث آفاق جديدة للتعاون، وتوطيد الشراكة مع أحد أكبر وأسرع اقتصادات العالم نمواً.