السعودية | المملكة تعزز علاقاتها مع باكستان.. وتدعم جهود إحلال السلام في أفغانستان.. فهل اقتربت الرياض من فرض الطوق على ملالي طهران؟

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:04 مساءً, 20 فبراير 2019 م

المناطق.. إسلام داوود

حالة من القلق الواضح ظهرت على وسائل الإعلام الإيرانية خلال الساعات الماضية على هامش الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جارة طهران الشرقية “باكستان”.

مخاوف عززها ذلك الاستقبال الحافل الذي أبدته باكستان حكومة وشعبا للضيف الغالي على قلوب الباكستانيين بحسب توصيف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وتُوجت الزيارة الهامة بعقد عدة صفقات واتفاقات تفاهم بين الرياض وإسلام آباد تجاوزت في مجملها نحو 20 مليار دولار وشملت عدة مجالات كالطاقة والبتروكيماويات والمعادن.

كما جدد البلدان التأكيد على العلاقات الاستراتيجية المتينة بينهما والتي تتعدى حدود التضاريس الجغرافية، وتأكيد باكستان وقوفها إلى جانب المملكة في كافة القضايا ولدرء كافة المخاطر التي تهدد بلاد الحرمين الشريفين.

وفي الوقت ذاته جددت المملكة دعمها لباكستان من أجل النهوض والخروج من المأزق الاقتصادي الذي تعاني منها، الأمر الذي دعا ولي العهد، إلى وصف نفسه بسفير لباكستان في المملكة.

كل تلك العلاقات الأخوية الوطيدة، تزامنت مع جهود حثيثة تبذلها المملكة على أعلى مستوى من أجل إحلال السلام في الجارة أفغانستان والتي تعاني من ويلات الحرب المستمرة منذ 18 سنة.

وكان للمملكة دورا بارزا في تشجيع إجراء وقف إطلاق في أكثر من مرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، إلى جانب دعم مفاوضات السلام التي تجري حاليا بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، ويتوقع أن تفضي إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام في أفغانستان الجارة الشمالية الشرقية لإيران.

كل تلك التحركات السعودية إلى جانب تعزيز العلاقات مع الصين والهند، ودول جنوب وشرق آسيا، بات يمثل هاجسا يقض مضجع صانع القرار في طهران.

فاللوهلة الأولى تجد طهران، نفسها محاصرة بنفس الطوق الذي سعت لفرضه على المملكة عبر التمدد في سوريا والعراق واليمن.

وفيما تسعى طهران للتمدد في الغرب فإنها تفقد تدريجيا سيطرتها في حدودها الشمالية والشؤقية، حيث تبدي حكومات تلك الدول رفضا واضحا لسلوكيات إيران التخريبية.

ومن شأن قيام المملكة بملء الفراغ السياسي الذي تخلفه الولايات المتحدة في أعقاب تخفيف تواجدها بأفغانستان إلى جانب تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع باكستان، في ظل العقوبات الأمريكية الصارمة على طهران، أن يدفع إيران لمراجعة مواقفها في الشرق الأوسط والتخلي عن فكرة الهيمنة والتمدد في الدول العربية، مقابل تخفيف الطوق والضغوط المفروضة عليها، هذا إذا لم تكن الأوضاع الصعبة كفيلة بدفع المواطن الإيراني للخروج للشارع وإسقاط النظام الذي جعل دولتهم كيانا منبوذا من العالم ومطوقا من كافة الجهات.