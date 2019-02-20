شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات الجوية: جاهزون لتمرين «العلم الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل

وقف صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية، اليوم، على استعدادات مجموعة القوات الجوية الملكية المشاركة في تمرين "العلم الأحمر 2019"، والذي سيقام بالولايات المتحدة الأمريكية، في شهر مارس المقبل، خلال زيارته لمقر المجموعة في قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي.

واستمع سموه لإيجاز عن الاستعدادات التي تمت من قبل قائد مجموعة التمرين، العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري، بعد ذلك التقى سموه بالأطقم الجوية والفنية المشاركة، واطلع على مدى جاهزيتهم، وحثهم على بذل الجهد والاستفادة الكاملة من هذا التمرين بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهامهم القتالية على أكمل وجه.

وأوضح سمو قائد القوات الجوية في تصريح له بهذه المناسبة أن القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في هذا التمرين العسكري للمرة السابعة، بعدد من الطائرات المقاتلة الحديثة، من نوع (ف-15 إس أي) التي دخلت في خدمة القوات الجوية حديثًا، وهو من أرقى وأعقد التمارين العسكرية في العالم، مؤكدًا جاهزية فريق القوات الجوية المشارك في التمرين.

وقال سموه: إن معنويات الفريق عالية جدًا، وهم على استعداد تام للمشاركة بإذن الله، حيث سيغادر الفريق خلال الأسبوعين القادمين إلى مقر التمرين في الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، أكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في " تمرين العلم الأحمر 2019"، العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري أن هذا التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية والتقنية مع الحلفاء في مسرح عمليات حقيقي، بالإضافة إلى محاكاة التهديدات الحديثة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن التمرين التحضيري تم بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة.

وبين العقيد بن شري أن التمرين يعد من ضمن البرامج التدريبية التي تعدها وتنفذها القوات الجوية الملكية السعودية لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية، ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية.