الان تتابع “الصحة”: شفاء 23 حالة مصابة بفيروس كورونا في وادي الدواسر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مركز القيادة والتحكم بوزارة شفاء 23 حالة مصابة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في محافظة وادي الدواسر، مؤكدًا أنه منذ ظهور الحالات هناك فقد اتخذ المركز الإجراءات الاحترازية والوقائية والتي أسهمت بفضل الله في انخفاض الحالات إلى 10 حالات، واستمرار هذا الانخفاض.

وأوضح المركز أن التزايد الأخير للحالات الثانوية في وادي الدواسر مرتبط بحالة مريض ظهرت عليه الأعراض وتبين بعد تشخيصه وجود عدد من العينات الإيجابية في المخالطين من افراد أسرته و عدد ممن زاروه وفي المخالطين من المراجعين، علما أن هذه الزيادة تحدث في هذه الفترة من العام وترتبط بكثافة مخالطة البشر للإبل خاصة في موسم ولادة الإبل و تنقلها.

وأبان المركز أنه باشر التعامل مع هذه الزيادة في الحالات و قام بحصر المخالطين للحالات الإيجابية في المنشآت الصحية و في المجتمع وطبق الإجراءات الوقائية والعلاجية المتعارف عليها.

وأهاب المركز بكافة المواطنين والمقيمين بإتخاذ التدابير الوقائية عند مخالطة الابل ومحيطها و الحرص على تطهير اليدين وارتداء أدوات واقية عند التعامل مع إفرازات الإبل والتعاون مع فرق وزارة الصحة ووزارة البيئة و المياه و الزراعة والإفصاح عن مخالطة الإبل عند الحاجة لزيارة أقسام الطوارئ والتنويم، داعياً الجميع للإلتزام بتعليمات منع البيع و التداول العشوائي لحليب الإبل و منتجاتها.