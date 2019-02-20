إذاعة الحلقة 136 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس خطة أرطغرل لدخول سوغوت

يمكنكم مشاهدة الحلقة 136 من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك، ومتابعتها على القنوات الناقلة لها قناة تي ار تي التركية، إضافة إلى مشاهدتها عبر قناة دعوة، والتي أعلنت عن إذاعتها مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، ويتم العرض في توقيتات وأيام مختلفة تتيح للمشاهدين متابعة ارطغرل الذي سرق قلوب الملايين، وذلك بعد نجاح الجزء الأول من ارطغرل وكذلك الجزء الثاني والثالث والرابع.

وتهتم تركيا بهذا النوع من المسلسلات التاريخية، والتي تبرز ما عاناه المسلمين في هذه الفترة من صراعات وغدر وخيانة، وهي الأمور التي تترك آثارا في صدور المسلمين، فلا زالوا يعانون الانقسام والغدر والتحالف مع الأعداء، وهي المشكلات التي يعالجها دراميا مسلسل ارطغرل بحرفية وجودة عالية.

وتحكي قصة مسلسل قيامة ارطغرل حكاية ارطغرل الغازي، والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وهي حكاية تاريخية موجودة بالتراث التركي إلا أن الدلائل العلمية عليها قليلة، وبأية حال فالمسلسل يستند إلى بعض الوقائع التاريخية ولكن الحبكة الدرامية هي أساس السيناريو.

ومن المتوقع أن يكون الجزء الخامس ملئ بالأحداث الشيقة والممتعة، والتي سيرويها المسلسل خلال حلقاته، ونتمنى لكم مشاهدة طيبة لحلقات المسلسل.

الحلقة 136 قيامة ارطغرل

يعود أرطغرل لتحرير باقي الأطفال هو وجنوده، بعد أن أخبرهم عثمان بأن هناك أطفال آخرين محتجزين لدى المغول، وبعد أن قتلهم أرطغرل يحتفظ بملابسهم لإعداد خطة.

يتمكن ارطغرل من دخول سوغوت بخطة محكمة أعدها هو وجنوده، كما يطيح بألينجاك ويسجن الخائن بيبولات، والذي يعلم بخيانة أخته له، بعد أن أصبحت إيلبلغي حليفة لأرطغرل.

ملخص أحداث الحلقات السابقة قيامة ارطغرل

يعد اختطاف عثمان المحور الرئيسي الذي تدور حوله الحلقة 136 من مسلسل قيامة ارطغرل، إذ يقوم ألينجاك قائد المغول باختطاف عثمان ابن ارطغرل لمساومته على حياة ابنه ، وذلك ليسلمهم الصندوق.

بينما يحصل بيبولات على ثمن خيانته للقبائل التركية وطلبًا للسلطة، ويعينه ألينجاك بالفعل أميرًا للقبائل ويطيح بأرطغرل، وتقف إيلبلغي مع ارطغرل.

يتمكن ارطغرل من التعرف على مكان ولده عثمان، ويتوجه إلى الجبل، وينجح بمساعدة بامسي وتورغوت في قتل جميع المغول على الجبل في معركة درامية خاطفة للأنفاس، وينقذ عثمان.

تسأل إيلبلغي أرطغرل هل لها مكانًا في قلبه، وذلك بعد ان طلب الزواج منها ووافقت أمام الجميع، وقد كان أرطغرل يرغب في أن ينقذها من زواج الأمير بهاء الدين، ويعلم أنها بيبولات هو من يريد ذلك.

تسأل الام هايماه ولدها عن سر اختياره لإيلبلغي وذلك على الرغم من تصريح بيبولات بطلبها من قبل الامير بهاء الدين، فيؤكد أنها أمًا صالحة لأولاده وأنها ليست كأختها سيرما وأخيها بيبولات.

ارطغرل الجزء الخامس

وفي الجزء الخامس من مسلسل ارطغرل العديد من المفاجآت الجديدة والمثيرة في نفس الوقت، وقد حولت الجودة العالية والحرفية الشديدة التي صنعت بها حلقات ارطغرل المسلسل، إلى واقع يعيشه المشاهدين ويتفاعلون معه بطرق غير متوقعة ومفاجئة، حتى أن البعض استدعى ارطغرل في ذهنه لتحرير الأقصى، والآن يمكنكم مشاهدة الحلقة 136 من مسلسل أرطغرل على موقع النور.

وقد صرح بطل قيامة ارطغرل الفنان التركي أنغين ألتان دوزياتان بأنه سعيد بالنجاح الذي حققه ارطغرل الجزء الخامس، وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع ذلك النجاح، وهو يرى أن السبب في نجاح عمله هو توق العرب والمسلمين إلى شخصية القائد والبطل، والتي جسدها أرطغرل.

ويأتي مسلسل قيامة ارطغرل في وقت يعاني فيه المسلمون من فترة ضعف وضياع للحقوق، بينما يعرض المسلسل فترة كان يستخدم فيها المسلمون القوة، الأمر الذي أعطى المسلسل دفعة قوية جعلته في مصاف الأكثر مشاهدة على مستوى العالم.