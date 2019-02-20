الاستعلام عن رخصة العمل برقم السداد من موقع وزارة العمل السعودية

برقم السداد أو رقم الإقامة يمكن الاستعلام عن رخصة العمل من خلال الخدمة الإلكترونية التي توفرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجميع المواطنين والمغتربين بالمملكة العربية السعودية، فهذه الخدمة يمكن أيضا معرفة رقم السداد من اجل الاستفسار عن تصاريح العمل للعاملة الوافدة، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط خدمة استعلام رخصة العمل فرجاء تابعونا.

الاستعلام عن رخصة العمل برقم السداد

بإمكان أي مواطن سعودي أو مقيم الاستعلام عن رخصة العمل عن طريق اتباع الخطوات الموضح لحضراتكم بادناه، حيث يمكن المستعلم بالدخول علي الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودي من اجل الولوج علي قسم الخدمات الإلكترونية للمنشآت لاختيار خدمة رخص العمل من اجل استلام الرخصة عبر المنافذ الرسمية لمكتب العمل وكذلك الحصول علي الإقامة الخاصة به بكل سهولة وذلك من اجل أن تسمح للموظف العامل بممارسة عمله بكل حرية دون أن يقع تحت المسائلة القانونية.

موقع وزارة العمل السعودية

سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن رخصة العمل برقم الإقامة أو رقم الحدود حيث يقوم صاحب العمل أو الموظف الوافد بالحصول علي رقم السداد من اجل تسديد الرسوم المستحقة للحصول علي نتيجة صحيحة للاستفسار عن رسوم مكتب العمل بشكل إلكتروني، وختاما في حالة وجود أي استفسار بشان هذه الخدمة الإلكترونية التي توفرها وزرارة العمل يمكن تركها بالتعليقات وسوف نقوم بالإجابة علي جميع ردودكم علي الفور.