شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس النيجيري وقطان يبحثان سبل تعزيز العلاقات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوجا)

استقبل رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري، اليوم (الأربعاء) في مقر العاصمة أبوجا، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

ونقل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد للرئيس النيجيري، فيما حمله بخاري تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وحكومة وشعب المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة ونيجيريا وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين.

من جهة ثانية، زار قطان سفارة خادم الحرمين الشريفين في أبوجا، وكان في استقباله لدى وصوله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، ومنسوبي السفارة، ورؤساء ومنسوبي المكاتب التابعة لها.

وأطلع وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية خلال الزيارة على جهود المملكة القائمة لتطوير علاقات التعاون والصداقة بين البلدين في كافة المجالات، إضافة إلى جهود خدمة المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لجمهورية نيجيريا الاتحادية.