شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات الجوية يقف على استعدادات المشاركين في «العلم الأحمر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

وقف قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، على استعدادات مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين «العلم الأحمر 2019»، الذي سيقام بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال مارس القادم، وذلك خلال زيارته لمقر المجموعة في قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي.

واستمع الفريق الركن تركي بن بندر، لإيجاز عن الاستعدادات التي تمت من قبل قائد مجموعة التمرين العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري، بعد ذلك التقى بالأطقم الجوية والفنية المشاركة، واطلع على مدى جاهزيتهم، وحثهم على بذل الجهد والاستفادة الكاملة من التمرين بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهامهم القتالية على أكمل وجه.

وأوضح أن القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في هذا التمرين العسكري للمرة السابعة، بعدد من الطائرات المقاتلة الحديثة، من نوع (ف-15 إس أي) التي دخلت في خدمة القوات الجوية حديثًا، وهو من أرقى وأعقد التمارين العسكرية في العالم، مؤكدًا جاهزية فريق القوات الجوية المشارك في التمرين.

وقال: «إن معنويات الفريق عالية جدًا، وهم على استعداد تام للمشاركة بإذن الله، حيث سيغادر الفريق خلال الأسبوعين القادمين إلى مقر التمرين في الولايات المتحدة الأمريكية».

من جانبه، أكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري، أن التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية والتقنية مع الحلفاء في مسرح عمليات حقيقي، إضافة إلى محاكاة التهديدات الحديثة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن التمرين التحضيري تم بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة.

من جهته، قال ركن العمليات في التمرين المقدم طيار ركن محمد بن مشبب القحطاني، إنه تم الاستعداد لتمرين العلم الأحمر لأكثر من 8 أشهر كان آخرها التمرين التحضيري الذي تخلله العديد من الطلعات التدريبية الهجومية والدفاعية، لرفع الجاهزية القتالية للأطقم الجوية المشاركة في التمرين، لتمثيل قواتنا الجوية والمتمثلة في منظومة ف15 إس أي بكل احترافية وإتقان.